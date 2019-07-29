3個臭皮匠扮警勒索毒蟲 因為這句話漏餡GG了

2019-07-29 13:48

〔記者陳冠備／彰化報導〕林姓男子出獄後缺錢花用，找了獄友阿震與潘男結夥扮成警察，打算對一名販毒男子勒索，3人持玩具槍跟假搜索票，將販毒男拐上車，並出言恫嚇「交出毒品，不然錢也可以」，結果遭男子識破，拿出電擊棒反擊，3人落荒而逃。彰化地院判決，依強盜未遂罪，判處主謀林男5年徒刑，另2名共犯各處4年徒刑。

判決書指出，林男（39歲）缺錢，看上阿震（46歲）的友人販毒男身上有錢，結夥潘男（66歲）共謀強盜之意，2016年12月28日下午5點，3人前往員林市某商店購買黑色塑膠製玩具槍1枝及口罩2個，協議戴口罩假扮警察抓毒蟲。

當日晚上8點販毒男與友人返家，林男與潘男持槍上前，喝令「不要動，我們是警察」，林男還拿出他所涉案的傳票，冒充搜索票，將2人押至屋內搜索毒品與財物，但一無所獲，於是再將販毒男押走，並開走販毒男車輛離開，3人為取信販毒男，將車子開往彰化縣警察局員林分局，謊稱要進入分局找人支援，事實上只是進入分局借廁所。

3人鬼祟行徑令男子起疑，問「你們究竟要幹什麼？」林男才說：「你今天一定要拿毒品給我們，沒有毒品，錢也可以」等語，販毒男因而認定3人不是警察，從身上拿出電擊棒攻擊林男等人，潘男也拿玩具槍毆打男子，林男等人知道身分遭識破，匆忙將車子開到員林市百果山附近，讓男子下車離開，並要求對方不能報警。

審理庭時林男辯稱，沒有要強盜金錢，因為要錢一定會犯強盜罪，只是要求交出毒品，不知道強盜毒品也會犯罪等語，不過男子證稱，林男等人曾詢問他身上所戴金項鍊的材質，聽到是假的才沒有再問，後來又因為假冒警察被識破，才沒有強盜金錢。

法官審理認為，林男等3人辯詞不足採信，共同強盜被害人金錢與毒品未遂犯行，事證明確，依法量處其刑。

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