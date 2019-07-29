菜鳥警笑容太燦爛！擺平兩女停車紛爭、隔天被告白

2019-07-29 13:15

〔記者歐素美／台中報導〕「你的笑容太燦爛，我生氣不起來，不知道可不可以認識」？台中市沙鹿區向上路，兩女因停車位爭吵不休，清水分局明秀派出所警員游京壁用其一貫的「游氏笑容」順利排解糾紛，個案主角之一事後在臉書「告白警察」PO文告白，惜游京璧已「名草有主」。

「警察先生，我的車子被一個女人駕車故意擋住了，不讓我出去，可不可以派員過來協助？」「警察先生，那是我們住家的停車位，被這個女人停車占住了，她至今連一句道歉都沒有？」妳一言、我一語，兩女糾紛事件一觸即發。

7月17日晚間10點多，清水分局明秀派出所警員游京壁獲報趕到台中市沙鹿區向上路，處理這項停車糾紛，以笑容及不疾不徐、好說歹說的親切態度，軟化兩女態度，雙方終於決定不再追究，各退一步，使得整起事件圓滿落幕。

隔天，其中一名當事人將案件PO上未婚警察聯誼臉書粉絲團「告白警察」，使得整起事件曝光。PO文者說「好吧，你的笑容太燦爛，我生氣不起來，不知道可不可以認識？」感謝員警幫忙。

游京璧說，當天晚上前往處理時也沒想太多，只想順利化解這場兩女糾紛事件，所以好說歹說、苦勸兩女不要再生氣了。

游京璧警專30期畢業，今年27歲，從警6年，興趣是游泳及打籃球，目前並有一交往不久的女友。他笑說，目前還算是菜鳥警察，希望未來能有機會服務更多人、幫助更多人，這就是他對警察工作的期許。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法