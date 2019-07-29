毒販遇警秒丟槍 跑輸悍警慘遭壓制逮捕

2019-07-29 13:07

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名胡姓男子昨日下午1時許，身上帶著毒品及槍枝行經精一路時，遇到巡邏警員，一時心虛，拔腿逃逸還將裝有毒品及槍枝的背包丟棄路旁。警方見狀向前追捕，不到百公尺的距離內，就將胡男逮捕。警方在他的背包內起出一把上膛的改造槍支及20多發子彈，另還有海洛因等毒品。警訊後，今日上午將胡男移送法辦。

基隆市警一分局南榮路派出所巡佐張志忠、警員鍾育致昨日執行巡邏勤務時，發現一名男子形跡可疑，準備向前詢問時，他居然拔腿就跑，邊跑還將身上的斜背包丟棄在路旁。

巡佐張志忠立刻通知其他警網同仁進行圍捕，雙方追逐約百公尺後，胡男體力不支，被警方壓制在地。

警方從他丟棄的斜背包中竟起出一把已經上膛的改造手槍及20多發子彈，裡面還裝著9小包海洛因、1包安非他命及注射針筒、分裝袋，磅秤等物品，立刻將人帶回偵訊。

據悉，胡男向警方承認持有毒品，但都是自行施用，槍枝也是自己持有，拒絕透漏來源。

警訊後，依違反槍砲彈藥刀械管制及毒品危害防制條例將胡男移送基隆地檢署偵辦。

追逐過程中，巡佐張志忠手腳多處擦傷，手機及手表也在逮捕過程中摔壞，督察長曹祖榮及分局長婁子才聞訊立即前往南榮所，慰問受傷同仁並對同仁認真執勤破獲槍毒案表達慰勉之意。

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