太平槍擊案》黑白兩道曝內幕… 道上兄弟：他是「孤鳥」

2019-07-29 12:42

〔記者許國楨／台中報導〕台中市昨晚驚傳連續槍擊案，震驚黑白兩道，道上形容賴男是典型「孤鳥」型人物，警方則私下說，以往就算是所謂的十大槍擊要犯也不敢囂張到警局前開槍，此舉無異是向「鴿子幫」挑釁，下場絕對料想的到；據了解，有槍砲刑案紀錄的賴男，先前才因當街毆打救護車司機吃上妨礙公務官司，沒想到此次第一時間送他就醫搶救的也是救護車，可謂是造化弄人。

連續開槍 警政高層震怒認失顏面

針對這起連續槍擊案，據悉今天有多位警政高層認為讓警界顏面盡失，相當震怒，但基層卻持不同看法認為，專案小組在第一時間就掌握槍犯身分追緝，且在4小時內就圍捕到案，儘管最後槍犯舉槍自盡，但警方整個行動迅速明快，相信民眾會肯定警方作為。

而這起槍擊案也同時震驚黑白兩道，據了解，開槍的30歲賴男有槍砲刑案紀錄，已經離婚，育有一對3歲雙胞胎女兒，他開完槍後逃逸途中，還打視訊電話給家人，請他們好好照顧女兒；有熟識賴男的道上兄弟說，賴男平日話不多，常見他獨來獨往，算是典型的「孤鳥」型人物。

道上兄弟：只要開口他就支援

但他有一堆好兄弟都在市區幾位大哥底下做事，平時只要這些兄弟開口要支援，賴男二話不說立即趕往，非常死忠，只是這樣的個性卻讓賴父放心不下，因此一直不敢將家業放給獨子賴男，卻也導致賴男因此心情鬱悶，藉酒澆愁；也有兄弟說，在黑社會要當「流星」不容易，背後若無影舞者在逃亡費用甚至偷渡等管道安排，絕對逃不久也無路可閃，賴男可能就是在這樣的處境下萬念俱灰進而輕生。

另有資深刑警私下說，以往就算是所謂的十大槍擊要犯，敢到警局前開槍的也是屈指可數，畢竟在太歲頭上動土甚至殺警，勢必會激起警界的同仇敵愾，想方設法務必要將對方繩之以法。

1小時內連對3警局開槍 警方否認

道上傳出，賴某敢在一小時內連續到市警局及所屬兩個分局前開槍，絕對是台灣治安史上最囂張槍擊犯，最後仍難逃圍捕舉槍自盡，宛如流星般的曇花一現，不過，警方否認開槍對象是市警局及兩個分局。

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