役男不滿被調單位將人事資料刪光 涉妨害公務被起訴

2019-07-29 11:55

〔記者吳昇儒／基隆報導〕去年於基隆市消防局人事室服役的一位消防替代役男，因不滿將被派到外勤分隊服務，竟把電腦D槽裡的人事資料刪除，讓承辦人員無法使用，只好報警處理。警方進行數位蒐證後，證明該名役男涉嫌破壞公務電腦電磁紀錄，依法將他移送法辦。基隆地檢署近日偵結，依妨害公務罪將役男起訴，並向法院聲請簡易判決。

檢警調查，該名役男去年2月至8月間在基隆市消防局人事室協助處理相關業務，但不滿要調到外勤單位服役，氣憤下居然將人事室電腦內的管理、獎懲、人事在職、退休等資料刪除，直接把存放資料的D槽格式化。

承辦人員發現之後，通知人事主管，詢問役男他卻否認犯行，只好請警方及政風人員介入調查。警方進行數位蒐證之後，查出役男涉嫌重大將他移送基隆地檢署法辦。

據悉，該名役男進到內勤單位協助人事業務時，偶而會在辦公室打瞌睡，做事較不積極，管理主管便希望將他調到外勤服務，希望給予他一些體能運動；卻沒想到該名役男卻心生不滿，挾怨報復將電磁紀錄刪除。

但該名役男在案件偵辦期間，主動向消防局致歉，並承認犯行，也表示願意賠償電腦資料修復損失，取得消防局原諒，事後也在分隊服務到退役。

檢察官偵訊後，認為該名役男已經涉犯妨害公務等罪，依妨害公務罪將役男起訴，並向法院聲請簡易判決。

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