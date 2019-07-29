女友想分手他潑酸毀容還辯「不小心的」判4年2月定讞

2019-07-29 11:55

〔記者張文川／台北報導〕桃園市38歲男子黃季堯不滿黃姓女友要分手，他想復合遭拒，心有不甘，尋思報復，帶著硫酸、菜刀、斧頭，騎機車衝撞女方汽車，再朝她潑硫酸毀容，檢方依殺人未遂罪起訴，審理時他答應要賠她800萬元，但法院仍不輕饒，一、二審、更一審都依重傷害未遂罪，將黃男判刑4年2月，最高法院今駁回上訴，全案確定。

判決指出，2017年11月12日，黃季堯預先將硫酸、菜刀、鐵鎚、斧頭等凶器，藏在他的機車行李箱裡，尾隨女友開的汽車到楊梅區，衝撞女友汽車，女友停車後，他再拿出預藏的硫酸，朝女方臉部、身體潑灑報復，造成她臉部、右胸口、雙上臂、雙下肢灼傷，負傷逃到附近便利商店求救並報警送醫。

桃園地檢署以殺人未遂罪嫌起訴黃男，法院審理時，黃男均否認殺人或傷害的意圖，辯說是在和女友「溝通」談判復合，情急拉扯時不小心濺出潑到的；法官不採信辯詞，但認為不構成殺人未遂罪要件，改依重傷害未遂罪，判刑4年2月徒刑。

最高法院發回更審，高院更一審審理時，黃男仍否認有犯意，但願意賠她800萬元，請求輕判，但被害人的律師認為黃男案發當天還有菜刀、斧頭等凶器，不接受黃男「不小心」的辯詞。合議庭維持原判，案經上訴，最高法院今駁回上訴確定。

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