太平槍擊案》歹徒舉槍自轟？ 警圍捕朝輪胎猛開40多槍

2019-07-29 12:24

〔記者陳建志／台中報導〕台中市賴姓男子（32歲），昨晚6點在台中太平朝透天別墅開槍後展開逃亡，途中囂張繼續在台中市區開槍，警方掌握行蹤後一路尾隨，直到行經南投埔里愛蘭橋附近時進行圍捕，警方聽到車內傳出2聲槍響後，朝輪胎連轟40多槍還擊，見無動靜破窗，發現賴嫌右手握槍右太陽穴中彈，經送醫急救不治，是自轟還是遭擊斃？詳細死因檢警今天將相驗釐清。

台中市賴姓男子，昨晚6點突然開著白色賓士車前往太平新安街一棟透天別墅前，朝屋內開了3槍後逃逸，警方獲報查出是賴姓男子（32歲）所為，鎖定賴男的車子尾隨，賴男離開台中市區後，一路從中投公路、國三逃逸，並從霧峰交流道下國道後，改走霧峰中正路，最後在經過烏溪橋後進入南投。

昨晚10點半行經南投埔里愛蘭橋附近時遇紅燈，警方見機不可失展開圍捕，賴嫌快速迴轉想逃逸，但遭至少5輛偵防車包夾，警方對空鳴槍要求賴嫌下車，此時車內傳出2聲槍響，警方以為歹徒開槍想突圍，立刻朝車子輪胎連轟40多槍，見車內無動靜後上前破窗，發現賴男右太陽穴中彈，右手持槍癱坐在駕駛座上，疑似舉槍自盡，立刻聯絡救護車送醫，但到院前就不治，詳細死因和傷勢，今天將由檢警相驗釐清。

據了解，賴男逃亡徒中曾和家屬視訊，並拜託要照顧一對3歲雙胞胎的女兒，還疑似前往市區警局前開槍示威，警方對此低調表示還在調查，不過證實賴男逃亡途中，曾囂張繼續在台中市文心南路和文心南三路口對空開了3槍。

至於，賴男為何會前往民宅開槍？民宅屋主表示，並不清楚賴嫌動機，對此警方表示將一步調查釐清。

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