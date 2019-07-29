花蓮縣道193自撞車頭全毀 2人受傷送醫

2019-07-29 11:03

〔記者花孟璟／花蓮報導〕縣道193線花蓮玉里東豐路段，今天清晨發生自撞車禍，2名男子開車到台東看工地，回程開夜車要返回花蓮，途經縣道193線的106.2K處自撞路樹，2人受傷送醫。警方表示駕駛酒測值零，可能因長途疲勞駕駛導致車禍，事故原因調查中。

警方調查，梁姓男子住在花蓮秀林鄉銅門村，他與友人到台東看工地，昨晚開夜車從台東返回秀林鄉，今天清晨5點多經過縣道193玉里東豐路段，疑似因為疲勞駕駛打瞌睡，衝撞路邊行道樹，導致右側車頭嚴重凹陷毀損。

花蓮縣消防局第三大隊獲報後派2救護車趕往現場，2人都已經自己爬出車外躺在路邊。梁姓駕駛僅左腿疼痛、頸椎壓痛，四肢運動功能正常，自行上救護車，疑似嚇到意識稍微呆滯；坐在副駕駛座的男性成員傷勢較重，胸部腫脹，髖部疼痛，四肢運動功能正常，2人均轉送玉里慈濟醫院，無生命危險。

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