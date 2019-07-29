「偵查不公開」喔！婦人怕罪加一等 提巨款不敢說

2019-07-29 09:39

［記者楊政郡／台中報導］台中陳姓婦人疑似落入詐團假檢察官陷阱！詐團強調「偵查不公開」，提款決不能講錢要交給檢察官，就說兒子結婚用的，陳婦到台銀準備將存款、定存、壽險保單等解約、提領140萬元，在保七員警及行員解說，兒子也趕到現場，才覺醒這是詐團技倆。

陳姓婦人（70歲）兩週前接到詐團電話，說她銀行帳戶及個資遭盜用，已涉及刑案、洗錢罪，如果要證明清白，要先她將帳戶內存款、定存、壽險保單提領，約140萬元都交給檢察官保管，日後查明是無辜的會全數奉還，不然就等著被管收坐牢。

今年7月17日陳婦依詐團指示至台銀台中分行提款，又解除定存單，還連繫保險人員要解約壽險保單等。

因很少自已處理銀行提、存款，不瞭解手續，還請現場保七員警幫忙填一下提款單子等。

詐團交代婦人，「偵查不公開」，不能和別人說這些錢是要交給檢察官的，不然會「罪加一等」，遇警察或行員查問，就說給兒子結婚用的。

但陳婦十分緊張，聲音都在發抖，引起保七員警注意。員警及行員都認為有異前來查詢、關心，婦人一再強調是要給兒子結婚用。保七員警與其兒子聯繫上，兒子說根本就沒有這回事，也馬上趕到銀行關心。

員警與行員不斷解釋說明，兒子也在旁幫腔，婦人才明白瞭解這是一場假檢察官的騙局。

陳婦怕她要被管收坐牢，驚魂未定，雖然最後保住血汗錢，還是心有餘悸，在兒子攙扶下離開銀行。

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