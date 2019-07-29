八旬失智嬤失足掉水溝 警好耳力聽聲辨位救援

2019-07-29 09:03

〔記者蘇福男／高雄報導〕一名八旬失智阿嬤獨自騎機車外出，不慎連人帶車翻落鐵軌旁大排水溝，呼救無人聽聞，警方獲報展開搜索，凌晨時分聽到阿嬤微弱的求救聲，聽聲辨位找到跌坐在水溝癱軟無力的阿嬤，結束一場虛驚！

高雄岡山警分局橋頭分駐所接獲通報，得知失智阿嬤下午從仁武區住家獨自騎車外出，不久她打手機告訴家人騎車摔倒受傷，但天色昏暗不知道自己在哪，只說附近有樹叢和大廟，後來家人再打她手機，阿嬤已沒接聽，家屬趕緊報警求助，經手機定位發現阿嬤位置在橋頭區成功路附近。

橋頭所巡邏警網警員張恭憲、黃鈺婷先前往成功路搜尋，稍後阿嬤的家人也趕到一同尋找，但眾人一直遍尋不著阿嬤的身影，此時天空也開始下起雨來，眾人十分擔憂阿嬤的安危。

凌晨2點10分，有民眾報案說住家附近疑似有呼喊聲，員警立即前往察看，在細雨中徒步尋找並呼喊著阿嬤的名字，就在員警鍥而不捨的呼喚下，鐵軌邊忽然傳出一聲微弱的回應：「有人無？」員警定睛一看，發現鐵軌邊有一只拖鞋，再往下一瞧，阿嬤就跌坐在大排水溝內，還好當時水深約30公分，阿嬤並未遭水淹沒，但因受傷全身動彈不得。

員警立即通知消防隊前往救援，待救過程中頻頻安撫阿嬤不安的情緒，經送醫診治阿嬤並無大礙，結束一場虛驚！

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