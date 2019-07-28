桃園市觀音垃圾掩埋場晚間竄火 殘火處理中

2019-07-28 23:42

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕相隔不到一個月，桃市掩埋場又竄火！

繼7月初桃園市會稽掩埋場發生火警，不到1個月，桃園市觀音區保障掩埋場今天晚上6點多也竄出火舌，濃煙直沖天際，消防人員獲報前往灌水搶救，火勢於今晚9點左右熄滅，所幸無人員傷亡，目前還有消防人員在現場處理殘火中，這也是保障掩埋場近2年內發生的第3起火警。

今天晚間6點22分，桃園市政府消防局勤務指揮中心湧入大量報案電話，民眾報案指稱，位在觀音區台61線38公里處的保障掩埋場發生火警，冒出大量濃煙。

消防隊出動後，發現現場為掩埋場的戶外垃圾燃燒，估計燃燒面積約300平方公尺，經拉出多條水線灌救，同時也通報桃園市環境保護局幫忙調來3台怪手協助開挖，火勢於晚間8點8分控制，晚間9點4分熄滅，目前仍有消防人員在現場處理殘火。

截至晚間11點20分，桃市府消防局共出動消防人員69人、義消10人以及25輛消防車，詳細財損及起火原因仍待火災調查科進一步釐清。

據統計，保障掩埋場火警是近2年來的第6件垃圾掩埋場火警案。前5件分別為前年8月中壢區中福垃圾掩埋場失火；不到1個月觀音區保障垃圾掩埋場也竄出火舌，不僅造成空氣污染，也導致垃圾無處存放，爆發垃圾危機。

而同處去年6月又失火，延燒約一個籃球場面積；去年9月八德大安垃圾掩埋場也發生火警；接著今年7月初會稽掩埋場也竄出火舌。

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