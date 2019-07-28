北車女廁之狼爬牆進廁間襲胸 判刑1年半再賠5萬元

2019-07-28 18:45

〔記者張文川／台北報導〕台北市男子陳亞倫光天化日變身惡狼，去年6月上午7點多，尾隨印尼籍女看護莉莉（化名）進入捷運台北車站站地下2樓女廁，從隔壁廁間爬牆進入她的廁間，下半身赤裸從後一手摀她嘴、一手環抱襲胸猥褻，對眼時還露出詭異微笑，嚇壞被害人；一、二審皆依強制猥褻罪將陳男判刑1年半，莉莉另提民事求償35萬元，台北地院法官考量陳男只是鐵工，收入不多，日前判應賠5萬元。可上訴。

判決指出，去年6月17日上午7時許，陳男在台北車站捷運站B2板南線銜接淡水線的女廁，發現莉莉進入女廁，隨即尾隨進入並爬牆進入隔壁廁間，莉莉證稱她剛尿完起身，還沒穿上褲子，隱約聽到左後方有呼吸聲，轉頭就看到內外褲已褪至膝蓋的陳男站在她身後朝她淫笑，隨即對她摀嘴襲胸猥褻。

幸好一名清潔婦剛好進入打掃，聽見廁間傳來淒厲的女子悶叫聲，趕緊按下警鈴，陳男聽到警鈴大作，又爬牆回隔壁廁間躲藏，莉莉奪門而出邊跑邊穿褲子呼救；保全與捷運警察陸續趕達，在陳男的廁間外敲門圍堵，陳男無路可逃，才開門就逮。

陳男矢口否認伸鹹豬手，辯說他當天喝太多酒，在廁間裡嘔吐，不慎誤闖女厠，突然有人敲門，他一開門就莫名被警察上銬逮捕。但莉莉一口咬定「色狼就是他」，廁外監視器也錄到陳男先走出男廁，見莉莉走入女廁，陳駐足觀察十多秒後走入女廁，期間沒有其他人進出女廁；清潔婦也說沒聽到嘔吐聲，只聽見莉莉慘叫。

一、二審法官都認定陳男犯行明確，判刑1年6月；莉莉訴請民事求償，原本求償50萬元，後來降至35萬元，陳男仍堅稱不是他幹的，但北院法官認為刑事已調查清楚，認定他侵害莉莉的身體權，判賠5萬元。

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