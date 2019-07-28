超危險！莽漢酒後走國道上 搖晃散步險遭撞

2019-07-28 17:34

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕超危險！福爾摩沙高速公路南下後龍段今下午，52歲曾姓男子疑酒後與46歲楊姓妻子發生爭執，竟將車停靠路肩，自己搖搖晃晃走在外側車道及路肩間，後方車輛紛紛放慢速度閃避，男子隨後還爬進護欄外草叢，讓用路人看了嚇出冷汗。國道警方隨後將約談該對夫婦到案，並將依法最高裁罰6000元。

國道3號南下約122公里處發生一起追撞事故，造成車輛回堵，但後方其中一輛車卻突然駛向路肩，曾男走出車外，步伐搖晃走在路肩及外側車道間，多次闖進車陣內，與大貨車擦身而過，所幸後方車輛速度不快，皆及時閃避，但也讓許多駕駛嚇出一身冷汗。

曾男還一度攀爬進護欄外的草叢內，隨後又跨坐在護欄上，後方則是妻子楊女駕駛的賓士車緊緊跟隨。國道警方獲報到場，將曾男及楊女帶回訊問。

警方表示，該對夫婦因故於車上發生爭執，曾男一氣之下下車冒險行走在國道上，楊女則開著車慢速在後跟隨，危險行徑皆被監視器畫面錄下。

但曾男辯稱，是因新車輛操作不順，遂將車輛停於路邊，自己下車想攔車尋求救援，但因剛喝完酒所以走路搖搖晃晃，否認是與妻子吵架，「結婚30多年了，有什麼好吵架。」但警方仍依道路交通管理處罰條例，裁處3000至6000元罰款。

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