花1萬元上網買機車遇詐 連車尾燈都沒看到…

2019-07-28 12:21

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子胡海洲在去年3月底在臉書上PO販賣2006年出廠的機車，吸引想買車給兒子的賴姓男子詢問，雙方協議1萬5元成交，並同意讓賴男分3期支付。未料，胡男拿走2期現金後，就此失聯，買家連機車本體都沒看到，怒對他提告。基隆地方法院審理時更發現，胡男根本沒有該輛機車，擺明就是要騙錢，依詐欺罪判他有期徒刑1年4月。

賴男向法官表示，自己想買輛機車在去年3月31日在網路上看見胡男PO的文章之後，認為他開價15500元應該可以殺點價，立刻跟他協議，是不是可以算1萬5，然後分3期支付，溝通後胡男同意，當天就付給胡男5千元，並將兒子的雙證件及印章，交給胡男準備過戶；卻沒想到胡男表示要自己先付第2期的5千元，再將車子過戶。

只好先跟楊姓老闆借錢，並將5千元交給胡男，請他將車子騎到基隆並完成過戶手續，但胡男卻只拿錢沒交車，也沒過戶，接著就切斷所有聯繫管道失聯。

胡男到案後卻向法官辯稱，因為是賴男要購買，想說應該要過戶給他，卻沒想到他卻拿他兒子的證件，擔心有問題才會沒過戶；加上自己拿走第2期的5千元後，通訊軟體全部被封鎖，沒辦法跟對方聯繫，後來車子也轉售出去，忘記賣給誰。

法官調閱胡男名下機車資料，發現根本沒有他要販售的這一輛機車，更別說能過戶給別人，明顯就是要詐騙被害人；審理後依以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處有期徒刑1年4月。

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