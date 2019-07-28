台中驚悚命案 警初查：死者訪友變墜樓身亡！

2019-07-28 12:10

〔記者許國楨／台中報導〕超驚悚！台中市一棟住商大樓清晨驚傳墜樓意外，一名男子自該大樓墜樓後先碰撞到的人行道上公車亭，再彈落地面，現場血流滿地令人怵目驚心，經緊急送醫仍因傷重不治，警方查出男子年約二十多歲，但並非大樓住戶而是前往訪友，只是訪友為何變成墜樓，是意外或有隱情將進一步調查釐清。

這起墜樓事件發生在今天清晨七點多，地點在台中市北屯區一棟住商大樓，據一名住戶說，當時他準備外出晨運，還沒踏出大樓大門就聽到「碰」的一聲巨響，他走出大樓就驚見一名男子倒臥血泊，原本還以為是肇逃的車禍案件，趕緊向保全員反映。

但大家在地上沒有看到車禍碰撞的相關跡象研判並非車禍，經檢視大樓監視器才驚見是一起墜樓案件，畫面中只見男子突然自高樓層墜樓後先碰撞到的人行道上公車亭，再彈落地面，當場頭部破裂骨頭外露，連身上的手錶及拖鞋都噴飛老遠，現場血流滿地令人怵目驚心。

消防局獲報派遣救護車趕往，發現男子已無呼吸心跳失去生命跡象，先急救後抬上救護車送醫，但因傷重在搶救後仍宣告不治；警方獲報到場拉起封鎖線調查，但因男子身上沒有任何證件，立即向大樓調閱監視器並逐樓清查可能的墜樓樓層，初步查出男子年約二十出頭，但並非大樓住戶而是前往訪友。

只是訪友為何變成墜樓，是意外或有隱情？警方除將報請檢方相驗遺體，也將進一步通知男子訪友對象說明釐清案情。

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