好奇改造槍械 工人代價慘重被判5年2月

2019-07-28 08:52

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名在工地擔任臨時工的林姓男子，好奇網購玩具槍及槍管，加以貫通，並製造具殺傷力子彈一顆，遭高雄市刑大查獲，林男雖未持槍犯案，但因他事發前2年內才因毒品、竊盜等案出獄，高雄地院加重其刑，將他依非法製造可發射子彈及具有殺傷力之改造手槍罪，處有期徒刑5年2月，併科罰金新臺幣5萬元，代價慘重。

判決指出，林姓男子於2017年8、9月間，陸續在露天拍賣網站上購買槍管未貫通不具殺傷力的玩具手槍1枝，以及槍管2枝、裝飾彈13顆，並分別於網站及不詳之五金行、大賣場購得鑽床、電動鑽、膛線刨刀、火藥、喜得釘等改造工具後，於同年10月間，在其公寓5樓住處，鑽鑿貫通槍管及撞針孔、裝填火藥於裝飾彈殼，改造具有殺傷力之手槍1枝、子彈1顆及供該手槍替換之槍管2枝。

警方同年12月15日上午9時30分許，持高雄地院核發搜索票查獲，林男因此遭高雄地檢署起訴。

林男的辯護人雖以其領有身心障礙手冊，辨識力低做為減輕其罪的理由，但法院審理時，確認林男上網操作電腦只是較遲緩笨拙，對於如何上網購買玩具槍，全程可自由操作。

由於林男2015年才因竊盜、毒品等案件出獄，合議庭認為被告非法製造具殺傷力之改造手槍及子彈，對社會治安、社會秩序造成潛在之危險與不安，依法加重其刑，但念及他領有身心障礙中等證明，長期接受治療，犯後態度良好，所製造之槍枝僅有改造手槍一支、子彈亦僅有一顆，其數量少，火力亦非巨大，復未持改造手槍、子彈涉及其他犯罪，判他5年2月，併科罰金新臺幣5萬元。可上訴。

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