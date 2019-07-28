台2濱海公路惡意逼車…新北議員、分局長都曾親身經歷

2019-07-28 08:17

〔記者吳昇儒／新北報導〕台二線濱海公路貢寮、瑞芳路段常有大型砂石、貨櫃車，某些不法駕駛為了超車，利用大型車輛優勢，強逼轎車讓路，常常險象環生。新北市瑞芳警分局為了保障用路人安全，5月起開始強力取締，只要得知有逼車情形，就會調閱周邊監視器，鎖定車輛開罰，迄今已開出5張逼車罰單，違規駕駛將面臨6千元以上罰款。

警方指出，一般民眾的行車紀錄器都是架設在前方，只有少部分車輛或是民眾會在車後裝設行車紀錄器，導致遭惡意逼車時舉證不易，惡劣的砂石或貨櫃車駕駛也有恃無恐，常利用車輛優勢強行逼車。

據悉，新北市議員張錦豪到該區訪視時，也曾遇到大型貨櫃車逼車，與該選區議員林裔綺討論時發現，她遇過相同狀況，兩人為了民眾安全，向警局反應。

瑞芳警分局長陳杏結也曾在該路段，碰巧遇到後方車輛遭逼車，直接請同仁擷取車後行車紀錄器影像，對該名駕駛開出罰單，更要求同仁只要接獲民眾檢舉，就調閱該路段沿線監視器，鎖定逼車的砂石或貨櫃車，強力取締，保護用路人的安全。

分局統計，目前已經開出7件惡意逼車罰單，其中5件集中在5到7月間，另蛇行、超速等違規行為更是開出近百件罰單。

警分局指出，除了民眾報案外，也會不定期派警車在濱海公路上巡邏，但大型車輛私下都會相互通知，哪些路段有警方巡邏，或警車駐守，大幅增加同仁取締難度；若民眾有遇到惡意逼車情形，除了請後座乘客幫忙錄影蒐證外，也可以記下地點、路段及時間，提供給警方，協助揪出惡意逼車的駕駛。

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