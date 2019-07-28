武夷艦維修採購弊案 海軍軍職、圍標廠商5人遭判刑

2019-07-28 08:04

〔記者黃建華／高雄報導〕海軍左營後勤支援指揮部2015年辦理武夷艦維修採購案，基層承辦人員抽換已定案的工程維修說明書涉嫌幫廠商綁標，旗津廠區許姓總領班並兩度接受蔡姓船舶公司股東招待到舞廳、理容院飲宴，蔡男還借牌「圍標」武夷艦測深管路委商工程及旭海艦艉門工程，高雄地院一審近日宣判，左支部林姓技術員雖喊冤，仍被依共同犯行使變造公文書罪，判刑2年，許姓總領班則判刑2年，緩刑5年。 蔡姓士官長則判刑1年9月，緩刑5年。

另蔡姓船舶公司股東則被依行賄、違反採購法妨害投標等罪判刑8月，如易科罰金24萬元，褫奪公權1年。借牌給蔡的林姓業者也判刑3月，如易科罰金9萬元。而蔡男與林男所屬公司則分別被裁罰28萬元與18萬元。全案可上訴。

判決指出，海軍左支部2015年辦理武夷艦「3噸吊桿絞機鍍鉻與海底門閥」等3項採購案，蔡姓船舶公司股東有意競標相關標案，兩度招待熟識的海軍左支部旗津廠區鉗工場聘僱總領班許男到舞廳、理容院飲宴。再由許男指示負責撰寫的施修說明書的左支部鉗工廠的蔡姓士官長更改施修說明書內容，改成需有環保署處理廢水證照、需有丙級以上潛水銲接人員牌照等方式綁標，再傳新的電子檔案給左支部林姓聘僱技術員，抽換成新版施修說明書作為計劃處採購清單的附件，於2016年公開招標公告。

2016年10月間，檢調接獲檢舉，大動作搜索、約談海軍左支部涉案人員與包商，許姓總領班認罪，坦承兩度和蔡男去舞廳、理容院。蔡姓士官長並坦承施修說明書是許要他更改，蔡姓業者也曾打電話給他，要他施工內容要重弄..「要加內容，潛水人員要（有）牌（照），不然他們如果叫的（潛水人員）淹死耶」等語。

林姓技術員則再三喊冤，強調他是依照海軍的作業規範在承辦業務，至於工程處的施修說明書也有盡到查證之責。

不過，合議庭認為林男明知該施修說明書為許、蔡擅自更改，卻仍送給不知情的長官辦理招標，足生損害左支部辦理採購作業的正確性。

此外，蔡姓業者並涉嫌借牌圍標武夷艦的測深管路委商工程，以245萬元得得標，朋分20萬元給借牌給他的林姓業者。蔡姓業者還借牌圍標旭海艦艉門工程以315萬元得標，但後來未通過驗收解約，而未獲利。

高雄地院一審近日審結，將涉案海軍左支部承辦人員與業者共5人，分別論罪科刑。

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