台中驚傳人倫悲劇！逆子討千萬不成 竟打死老父

2019-07-27 20:18

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區驚傳人倫悲劇！孫姓男子疑因經商失敗，昨天下午回家向父親索討金錢未果竟暴力相向，以拳腳及鋁門夾擊父親，導致老父受傷昏厥在地，經送醫急救仍於當晚傷重不治，警方案發後迅速逮捕這名逆子，讓左鄰右舍都唏噓不已。

據了解，逆子孫男現年41歲獨住外面，70歲父親、母親以及高齡88歲的胡姓外婆3人則同住北區德化街上一棟老舊透天厝，但孫男幾年前曾做生意但經商失敗，從此無所事事，也不找工作，鎮日遊蕩，一缺錢就回家向雙親及外婆伸手要錢。

昨天下午3點多，孫男又突然跑回家向雙親說要東山再起做生意，向父親索討1000萬元資金，父子倆爆發口角衝突，此時孫男情緒失控大暴走，竟出手毆打父親，不但拳腳相向，還以鋁門夾擊父親身體仍不罷休，期間孫母跪地央求兒子不要這樣做，外婆也著急上前阻止。

未料，孫男不僅不聽勸，反而變本加厲，先是打了外婆一巴掌又動粗，導致年邁老人家跌倒在地受傷，隨即又衝到屋外，拿起請勿停車告示牌的石墩繼續攻擊父親，直到孫父受傷昏厥在地。鄰居聽到爭吵聲外出查看驚見這一幕，趕緊報案並撥打119，救護車趕抵時，孫男仍囂張地拿著停車告示牌不斷揮舞狂砸。

所幸警方此時趕到，與路人聯手將孫男制伏逮捕帶回偵辦，孫父及外婆則由119救護車緊急送醫實施救治，但孫父傷重送醫急救無效，當晚宣告不治。

據孫家友人說，孫男幾年前經商失敗後就有精神官能上的問題，雖有就診，但病情時好時壞，沒想到竟因此發生人倫悲劇，令人遺憾。警方則在今天將全案依依殺害直系血親尊親屬罪移送法辦，裁定收押。

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