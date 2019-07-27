逃票還咬傷列車長 莊嫌違反鐵路法送辦

2019-07-27 18:17

〔記者李立法／屏東報導〕搭乘台鐵列車拒絕補票還咬傷列車長的莊姓男子，下午經鐵路警察局屏東派出所偵訊後，依違反鐵路法送辦，因莊嫌只是逃票，未達侵害公眾安全程度，依法只能處以1500元至7500元不等罰款，至於咬傷人的行為則屬告訴乃論的傷害罪。

據了解，45歲的莊嫌，設籍高雄市，已婚，目前無業，台鐵人員有時會看見他出現高屏間各車站，今天疑似沒帶錢想「搭便車」，結果被列車長盯上，為了逃票趁亂咬傷列車長，事後被帶到派出所應訊時也感到懊悔，警方訊後依違反鐵路法送辦。

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