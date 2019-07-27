小三辯「道德感作祟」求緩刑 法官發現「這個」不同意

2019-07-27 15:03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣林姓女子與已婚同事徐姓男子發生婚外情，被徐妻告妨害家庭。林女向法官求情，辯稱事發後不久因「道德感作祟」便想分離，是徐男勾勾纏，盼能緩刑。

但法官發現，2人婚外情發展後1年多，林女仍有傳給徐男「你鬍子長出來、刺刺」、「但我喜歡 、像貓舌」、「我們交纏拉扯穿刺擁抱廝磨」等，認為林女言行不一，且徐妻不願原諒，判林女應執行徒刑3個月，可易科罰金。

林女與徐男婚外情約2年，被徐妻發現，怒告2人妨害家庭，事後對丈夫撤告。林女於庭訊時，坦承不諱，但也強調，事發後不久就因道德感作祟，欲與徐男分手，但仍遭徐男糾纏不放，無法分離。

且林女也提出，她因提出分手，但受徐男恐嚇及施暴而遭受身心打擊，患有創傷後壓力症等情形的醫院精神科鑑定報告單，盼法官能網開一面，請求緩刑。

但法官調查，2人婚外情發展後1年多，林女仍有傳給徐男「你鬍子長出來、刺刺」、「但我喜歡 、像貓舌」、「我們交纏拉扯穿刺擁抱廝磨」等文字，難認徐女犯後有「道德感作祟」，且斟酌徐妻到庭表示迄今也未接受到林女道歉，也不同意給予林女緩刑等意見。

因此，法官不同意林女緩刑請求，依相姦罪，判林女應執行有期徒刑3月，如易科罰金， 以1千元折算1日。全案可上訴。

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