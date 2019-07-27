來自日本的感謝信 警察與高鐵謝謝你們！

2019-07-27 14:32

〔記者林宜樟／嘉義報導〕鐵路警察局高雄分局太保派出所及高鐵嘉義站7月初協助日本遊客星野雅義尋回遺失的手機，前天星野雅義寄信到高鐵嘉義站表達感恩，信中以全中文書寫，字體整齊優美，寫到他曾是日本三菱重工員工，還曾來台負責台灣新幹線（台灣高鐵）工程，這次來台遊玩遺失手機，很感謝高鐵人員及鐵路警察的協助，直說「自己跟高鐵真的很有緣！」

星野雅義於7月初來關子嶺溫泉旅行，前往高鐵嘉義站搭車回台北時，卻將手機遺忘在計程車上，他只好向太保派出所求助，值班的鐵路警察林昀德，立即發揮人民保姆的服務精神，協助星野雅義尋找手機，高鐵嘉義站長毛家鵬前來詢問是否需要幫忙，兩人透過撥打星野雅義的手機，聯繫上計程車司機，成功幫忙找回手機。

星野雅義返回日本後，親手寫了一封全中文的感謝信寄至派出所，信中提及這次海外旅行經歷這樣的經驗，非常感謝員警的熱心協助，對台灣留下美好的印象；也提到與高鐵的緣分，原來在2003年時他曾住過台北4年，負責台灣新幹線鐵路（台灣高鐵）的工程，當時住台灣時就覺得台灣人都很熱心，這次的經驗又讓他再次感受到台灣濃濃的人情味。

簡單的一封滿滿誠意跨海感謝信寫著，「托您的福，我可以繼續好好的享受台灣旅行」，高鐵與鐵路警察，完成成功的國民外交。

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