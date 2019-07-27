改裝汽、機車深夜噪音擾人 瑞警一晚查獲75輛

2019-07-27 13:46

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市瑞芳警分局為遏止改裝汽、機車，深夜闖入基福公路，影響沿線居民睡眠，昨天深夜強力執法，4個小時查獲75輛改裝汽、機車的排氣管噪音嚴重超標，命騎士限期改善，否則將開罰3千元罰鍰。

暑假期間，基福公路（台二丙線）瑞芳、貢寮、雙溪與平溪路段，與平溪區106縣道，深夜闖入不少改裝汽、機車，低吼排氣管噪音，影響沿線住戶睡眠，苦不堪言。

新北市瑞芳警分局自6月起與環保局組成聯合稽查小組，不定期、不定點在基福公路、平溪區106縣道，強力取締。

瑞警昨天深夜10時起至今天凌晨2時又在瑞芳、平溪、雙溪與貢寮等4地方臨檢點，攔查73輛汽、機車使用改裝未經主管機關噪音檢驗合格的排氣管，另有1件無照駕駛與10件違規。

警方指出，新北市政府已公告深夜10時到隔天早上6時，禁止使用未經「噪音審驗」或檢驗「合格排氣管」的車輛行駛在道路。

警方說，違反者，由環保局依違反噪音管制法第23條規定告發，處台幣3千元以上3萬元以下罰鍰，並可按次連續處罰，並通知車輛所有人至監理站檢驗。

瑞芳警分局自今年6月起執行已取締噪音車輛143件；警方呼籲民眾發現有噪音車，也可透過環保局「噪音車檢舉網站」http://noisecar.epa.gov.tw） 拍照車牌及排氣管檢舉違規車輛，經環保局查證後，通知噪音車輛限期到指定處所進行檢測，如有超出標準，將予以處分並要求改善，以提升優良生活環境。

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