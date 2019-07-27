取消3000公普測 警署︰正研議更多元化體能測驗

2019-07-27 12:48

〔記者 邱俊福／台北報導〕針對警政署發文各縣市警察局取消3000公尺普測，警政署表示，過去3000公尺普測，讓許多不喜歡跑步的警察同仁以各種理由規避免訓，因此為能達到體能測驗的目的，將改以多元化選項，不再單一項測驗，目前正研議中。

警政署表示，過去的3000公尺普測，因無法選擇以其他的運動進行體能測驗，導致部分不喜歡跑步的警察同仁，想盡辦法規避，進行免測，故將單一選項取消，研議多元化方式，例如游泳等方式測驗，目前尚在聽取各方意見。

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