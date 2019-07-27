王瑞德繼續告 韓粉道歉「希望民主大量包涵一介草民」

2019-07-27 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕有「告韓粉專家」之稱的媒體人王瑞德，幫助日前被韓粉霸凌的女學生提告多名韓粉。今日王瑞德在臉書發文，有名韓粉向他私訊道歉，表示自己沒有「指名道姓」、「希望民主大量包涵我們一介草民」，王瑞德表示「台灣的法治教育一定要再加強」，只要違反法律丶傷害別人就須負法律責任。

王瑞德目前已幫助女學生提告340名韓粉，今日在臉書發文表示，又有一名韓粉私訊道歉，韓粉表示自己在某粉專的不當發言讓人不開心「深感抱歉」，但也聲明自己「在非王瑞德專頁的地方發言，法律可保障我任何發言的權利」、「且沒有指名道姓」、更表示自己是中間選民，之前也曾討厭國民黨，但如今政治立場不同後，「看到你一直告人當然也會不舒服，表示不滿的情緒是人之常情」，並希望王瑞德「尊重」他們，民主大量多包涵這些一屆草民。韓粉在文中也多次向王瑞德道歉，並承諾以後不會在網路上批判任何人任何事了。

對此王瑞德指出「台灣的法治教育一定要再加強」，並非只有在當事人臉書發言才需負法律責任，在「人間」都得負責，人人有言論自由，但是違反法律丶傷害別人就須負法律責任，就算沒有指名道姓，影射也一樣。更表示自己不是善男信女，除了刑事判決外，還會加告民事侵權求償，直言「韓粉當然可以支持韓國瑜，但是不能惹到我」。

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