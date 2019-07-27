母湯哦！拍片諷台中治安博眼球 警：追究到底

2019-07-27 00:14

〔記者許國楨／台中報導〕網路賴社團群組這兩天瘋傳一段影片，內容大抵是一部重機在中投公路上不滿另輛自小客客任意變換車道，騎士準備理論時遭對方朝天開槍示警，只是影片明顯在調侃台中是「慶記之都」引發熱議，有網友不滿直批太猖狂，唯恐天下不亂，也有網友說相當貼切；但警方一點都不覺得好笑，強調將追究到底。

這段影片長約一分鐘左右，一開始就是一部重機騎在路面，騎士說，今天要來帶大家騎一下這個中投公路，「你看吼！抓孤輪...抓不起來」、「中投快速道路，風景春光明媚」、「試一子我們這個車子可以多快」，接著只見前方一輛白色馬自達自小客突然變換車道，騎士高喊一聲「我要來執行自由秩序」就追上去，還伸出左手作勢要敲擊自小客後照鏡表達抗議。

「幹你怎麼開車的啦！」當機重靠近自小客時，對方突然搖下車窗，副駕駛座女生亮出一把手槍，右後乘客座的男生則拿出一把衝鋒槍伸出窗外對天連開數槍，嚇得騎士馬上放慢速度不敢再追上前，此時畫面出現「當你想敲爆別人後照鏡卻忘了自己是住在台中」、「別的地方可以，台中千萬不行」等字樣後結束。

由於影片中的開槍畫面是經過後製的電腦特效，雖然玩笑意味濃厚，但明顯在嘲諷台中是「慶記之都」引發熱議，有網友說，台中槍擊案頻傳，「子彈吃到飽」，影片相當貼切，且純粹搏君一笑，不用太認真；但也有網友直言影片內容太猖狂，唯恐天下不亂，批評此舉刻意抹黑台中人、台中治安，不懂低俗惡趣味哪裡好笑？

警方則說，中投公路銜接台中與南投跨越兩縣市，是民眾相當倚重的交通要道，但影片內容恐引起用路人及民眾恐慌，即便是拍宣傳或廣告片也不可取，將針對影片原PO及來源追查到底究責。

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