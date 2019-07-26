網路男蟲利誘啪啪啪 9少女受害

2019-07-26 21:49

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市陳姓男子以送禮物、手機利誘性交易等為由，分別對3名少女性侵、猥褻，另還傳送「我有朋友想找處女，開價38000元」等LINE訊息，意圖引誘6名少女從事性交易，新北地檢署今依加重強制性交、違反兒少性剝削防制條例等罪嫌起訴這名惡狼。

起訴指出，陳男前年在臉書認識13歲少女小美（化名），前年7至9月間，陳男以送禮物藉口，邀約小美去百貨公司逛街，卻把小美強拉進百貨公司廁所，強脫小美衣褲性侵得逞；去年8月，又以手機為誘惑，要小美跟他到旅館嘿咻，小美信以為真「做了」，完事後卻沒拿到手機，陳男食髓知味，又稱「只要幫我口交，手機就給你」，懵懂無知的小美又再度相信，但陳男事後搞失聯，還封鎖小美臉書帳號，今年2月，陳男又稱只要傳送裸照，就會幫忙買手機，小美三度相信傳送裸胸照，仍未拿到手機，這才斷了與陳男聯繫並報警。

陳男另還在網路上結識15歲少女小甜（化名），今年1月起開始邀約小甜見面，每次塞給1000元給小甜，之後就以提供生活費為由，誘使小甜與他發生性交易，小甜因此與陳男嘿咻3次，拿到約9500元報酬。

此外，陳男還意圖引誘13歲小婷（化名）性交易，遭拒後竟在少女住處附近的防火巷對小婷襲胸猥褻，另還傳訊6名少女：「親密接觸敢嗎？一次5000元」、「你還是處女嗎」、「如果你還是處女的話10000元」和「我有朋友想找處女，一次38000元」等語，其中一名少女母親將訊息PO上爆料公社，警方網路巡邏發現，今年6月前往陳男住處搜索，查扣其手機，陳男惡行才曝光。

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