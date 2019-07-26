屁孩龜速擋道、蛇行、鳴喇叭挑釁 小黃求助警攔下開單

2019-07-26 23:40

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名計程車司機凌晨行經三重，3台機車擋住前方兩線道，小黃司機想超過前車，未料其中2車刻意減速剪車，甚至蛇行擋道，小黃司機看不過去，忍不住按喇叭，引起另一名飆仔不滿，逆向高聲鳴按喇叭騎來嗆聲，小黃運將見狀報警，警方過濾行車紀錄器，查出囂張飆仔任意變換車道，還沒戴安全帽，當場對飆仔開出3張罰單，今天並在二重疏洪道加強防飆約制歪風。

警方調查，該案發生在25日凌晨近3時，警方獲報三重區疏洪東路二段與中正北路口發生行車糾紛，在路檢點攔下3台機車，報案的計程車司機隨後也開抵，警方將雙方4車駕駛都帶回釐清案情。

據了解，行車紀錄器畫面中，發現3名飆仔在兩線道上並排聊天，不顧後方計程車路權，2車見計程車接近，以為對方逼車，開始龜速前進刻意擋車、剪車，其中1車甚至蛇行阻擋通行，還鳴喇叭挑釁。

計程車司機眼見情況不對，按喇叭警告，未料又引起另名飆仔不爽，竟逆向騎到計程車旁嗆聲，計程車司機先是口頭致歉，但飆仔口氣囂張，駕駛告知已報警後，飆仔反倒騎車揚長而去，但騎沒多久就與同夥都被警網攔下。

警方除對3名飆仔開單，在暑假期間也從晚間10點到清晨6點，針對疏洪道（往新莊、蘆洲方向）青少年易聚集夜遊熱點，編排防制危險駕駛勤務，防止飆車及危險駕駛行為；警方呼籲民眾多加關心家中少年深夜外出對象、去處，避免違規或誤觸法網。

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