保母午休離開 6月女嬰遭積木袋悶死

2019-07-26 17:47

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣高姓女子從事保母工作，卻因疏忽導致1名6個月大女嬰被積木袋子悶死，被苗栗地檢署依業務過失致死罪嫌起訴。苗栗縣政府社會處調查發現，高女為非法保母，另已依違反兒童及少年福利與權益保障法 開罰1萬5000元，並呼籲家長托育嬰幼兒，應尋找政府納管的合法保母。

檢警調查，高女去年8月29日吃完午餐後稍事休息，將被害女嬰與另1名受託照顧的10月大幼兒，一起放在客廳內用嬰兒圍欄隔離的遊戲區內後離開。

高女於當天下午2點多返回遊戲區，驚見被害女嬰臉部遭積木袋子壓住，高女撥開積木袋子後，赫然發現被害女嬰嘴唇發黑、臉色發白。

但高女疑似慌了手腳，當下沒有立刻通報警、消，協助緊急送醫，反而先聯絡人在外地的父親、丈夫說，「女嬰出狀況了！」之後才於下午3點1分許，打119求助；被害女嬰雖經救護人員緊急送醫，不幸於當天下午3點50分，不治死亡。

被害女嬰經檢警解剖鑑定，死因為臉部口鼻遭異物覆蓋，造成呼吸道阻塞窒息，致呼吸衰竭而死亡。女嬰家長痛失幼女，對高女提告。檢方根據現場照片、通聯查詢、消防機關救護記錄表、報案錄影及高女供詞、高父證述，認高女涉及業務過失致死罪，依法將她起訴。

苗栗縣政府社會處說，接獲警方通報後，立即派員前往了解，發現高女雖從事保母工作，但卻沒有申請納入政府管理，屬非法保母，已依法開罰1萬5000元，目前也沒有從事保母工作。

社會處指出，因保母照顧不當情形屢見不鮮，自2014年12月1日起，政府推動保母登記全面法制化，凡考取保母合格證照及申請持有居家托育登記證者，才是合法保母。

社會處表示，政府對於合法保母，會進行居家環境檢查、保母在職教育學習等，維持保母照護觀念，提高受託嬰幼兒的照護品質與安全。

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