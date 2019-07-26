不滿意！榔頭打死叔公夫妻、外婆判無期 檢方要上訴

2019-07-26 17:15

〔記者王捷／台南報導〕去年南化發生駭人的凶殺案，郭濬毅因為借不到錢，偷走9000元要逃離時被發現，拿起榔頭砸死叔公夫妻、外婆，由於郭殺害直系尊親屬的時間，適用未修法的刑法272條，刑期將在無期徒刑、死刑間擺盪，但7月一審判處郭男無期徒刑，南檢並不滿意，提出4點說明上訴求處極刑。

去年5月10日下午，當時38歲的水電工郭濬毅潛入南化的叔公家，偷走家中的現金9000元要逃離時，被77歲的叔公李清祥發現斥責，拿榔頭痛下殺手殺死李清祥與76歲的嬸婆李蘇靜，住在隔壁的83歲外婆李胡木哖聞聲查看，也遭榔頭活活敲死。

警方獲報後馬上逮捕到郭濬毅，他起初否認犯行，誆稱沒有到南化，最後警方擺出相關證據，他才坦承殺死3人，並將現場用亂布置成遭外人入侵，但至於為何需要錢？警方懷疑他向地下錢莊借錢、賭博，甚至還拿出外婆李胡木哖曾向農會交代，不能讓其他人領錢的證詞，但郭濬毅絕口不提偷錢動機。

雖然刑法272條在今年修法，改為「殺害直系尊親屬加重其刑二分之一」，但郭濬毅犯案時間適用舊法，因此刑期是死刑或無期徒刑，不過一審合議庭認為，郭濬毅有教化可能，審酌聯合國人權事務委員會國際公約，判處無期徒刑。

但是，這個判決檢察官並不滿意，今天提出上訴，檢方提出4點說明，第一是郭濬毅在案發後，故佈疑陣有外力入侵劫財的假象，不能以刑法19條精神問題來減刑。

第二，郭濬毅拿榔頭僅用分鐘殺害3位長輩。如果郭濬毅犯案當時心中尚有一絲絲人性，還有其他選擇，但他卻以殘酷手段相繼殺害3位至親，可認被告實毫無人性。

第三，被害人家屬同時兼具被告至親的雙重身分，檢方衡量，若被家屬與被告無任何親情血源，一定會請求判處被告極刑。

最後一點，檢方認為一審雖然量刑雖已考量各方，但是刑度與人民對法律情感不合，難以讓大眾信服判決符合比例原則、罪刑相當原則，所以檢方決定上訴應處以極刑。

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