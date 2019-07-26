淫狼性侵智障婦一審無罪 二審逆轉判7年2月

2019-07-26 14:13

［記者陳賢義／台東報導］台東鄭姓男子酒後性慾高漲，竟將狼爪伸向不時會同桌喝酒，結識多年且住在隔壁的已婚智障婦阿滿（化名），誘騙到雜草叢生的陰暗處，逼迫坐上大石頭暴力性侵得逞，不顧阿滿抗抵叫喊不要，台東地方法院審理，認為阿滿說詞前後不一，外表與一般人無異，判決無罪，檢方不滿提抗告，花蓮高分院審結大逆轉，重判7年2月徒刑。

「他的嘴巴好臭，都是酒的味道」，阿滿到庭指稱，鄭男酒後叫她到離家裡有段距離的樹下，然後大罵三字經，逼她坐在一顆大石頭上，不論她如何抵抗及叫喊不要都沒用，霸王硬上弓後給了500元，隨後就騎機車離去。阿滿不甘受辱告知好友，好友氣不過鄭男明知被害人為中度智障，且為結識多年的鄰居，協助報案揪狼。

鄭男到庭矢口否認，辯稱不知阿滿為智障婦，且是被害人主動邀約。一審認為被害人五官看不出為中度智障患者，僅較為木訥，加上前後指述不同，尚有瑕疵不可採，且無補強證據，判處鄭男無罪，檢方不服提抗告，二審認為有理撤銷改判。

法官認為鄭男不尊重他人的身體自主權，為逞一己性慾，竟不顧被害人明示拒絕，強行脫下被害人的外褲及內褲，強制性侵患有中度智能障礙的被害人，造成被害人身心嚴重傷害，犯後態度不佳，至今未與被害人和解，依對精神障礙之人犯強制性交罪，處有期徒刑7年2月。

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