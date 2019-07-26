交情好到家人都吃味？這對警察拍檔「眉來眼去」屢破案

2019-07-26 11:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市兩名警員巫財烈與林炳杉，先後分發到台中市警局保安大隊第一中隊，因長期共事比家人相處時間還長，進而培養出絕佳默契成為最佳拍檔，幾乎每次巡邏都能夠查獲線上績效，光今年1至6月就查獲各類刑案近90件，績效相當卓著，也獲得警局表揚，更是「兄弟同心、齊力斷金」的最佳寫照。

現年分別43歲、49歲的巫財烈與林炳杉，原各自在不同派出所服務，因機緣巧合，先後來到保大並分配在同一小隊，因長期共事還睡同一寢室，每天互動比家人相處時間還長，同事都打趣說，兩人的好私交可能連家人都會吃味，但也進而培養出絕佳默契，逐漸成為最佳執勤拍檔，幾乎每次巡邏勤務都能夠查獲線上績效。

同事形容，兩人攔查可疑人車時，只要一個「眉來眼去」就知道彼此該分工的角色，經統計光今年1至6月就查獲各類刑案近90件，績效相當卓著，期間除查獲安非他命、大麻、K他命等毒品及毒咖啡包外，另包括查獲詐欺車手案等，更在6月12日查獲改造手槍1枝、子彈8顆，及時防制嚴重影響社會安寧秩序犯罪發生。

而兩人的優良表現同時獲得警局員警好人好事表揚，但嫉惡如仇的兩人總是謙虛說，每次將犯罪之人移送法辦，成就感就會油然而生！除是身為警察人員的分內職責，也是讓他倆繼續努力的動力，積極認真的工作態度讓同事頻稱讚！大隊長李建興也特別予以肯定與讚賞，也希望同仁見賢思齊，對治安發揮更大貢獻。

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