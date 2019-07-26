罷韓正妹怒開吉 7旬韓粉求和解道歉「不會那麼沒水準」

2019-07-26 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕蔡姓女學生日前到支持罷韓的店家「廣德家」消費，卻遭韓粉怒嗆「去死」，事後許多韓粉持續言語污辱女學生，她在資深媒體人王瑞德協助下向多名韓粉提告，目前已提告340名韓粉。今日凌晨王瑞德在臉書貼出一名70歲韓粉向他道歉的對話，還稱「並非有意、我已70不會這麼沒水準」，王瑞德無奈表示「早知如此丶何必當初？」

有「告韓粉專家」之稱的資深媒體人王瑞德，幫助日前被韓粉霸凌的女學生提告，目前已提告340名韓粉。今日他在臉書貼出與某位韓粉對話截圖，韓粉表示對攻擊蔡姓女學生應召、假清純一事「非有意」，是因為猜測蔡同學是被安排「應召」指定受訪者或演員，因為沒有證據非常猶豫，「不小心把未完成的句子發出」，更表示已向女學生道歉，也被霸凌很慘，「已70不會這麼沒水準」。

王瑞德在臉書發文指出，「早知如此，何必當初」，在網路上橫行霸道丶侮辱他人的人，一旦人家反擊則後悔莫及，不要相信那些說要幫你捐錢、幫你找義務律師的人，當你接到傳票時，會發現他們突然之間都跑光光。王瑞德更強硬表示「再有網路蟑螂，就繼續踩死！」將繼續對韓粉提告。

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