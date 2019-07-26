謠言終結站》交流道壓雙白線要罰6000？國道警說話了...

2019-07-26 09:27

〔記者湯世名／彰化報導〕近來line、臉書等網路盛傳所有國道交流道口都已裝設攝影機，從今年9月1日起不管是上下交流道，只要壓到雙白線，一律罰6000元，引發民眾瘋狂轉載詢問「是真的嗎？」國道警方今天指出此為假消息！此傳言已流傳數年之久，且交流道那麼多，根本不可能全面裝設，警方並呼籲網路散播假消息有觸法之嫌，民眾千萬不要以訛傳訛！

網路傳言內容為「9月1日起，所有交流道口都已裝設攝影機，不管是上下交流道，只要壓到雙白線、未打方向燈，一律照相開罰單，錢難賺，請各位駕駛人注意囉！違規拍一張6000元嘿！」

傳言迅速在網路間流傳，民眾瘋狂轉載，不少人詢問「是真的嗎？」還有人說「荷包要大失血了！」不過也有人呼籲說，這傳言數年前就有，且當時還傳言是從當年10月起實施，後來又修改為9月實施，高速公路局之前就已澄清過，沒想到今年此傳言又捲土重來，且罰鍰金額還從3000元暴增一倍為6000元，根本就是假消息。

轄線在中部地區的國道七隊今天也澄清表示，最近這個網路傳言確實為假消息，且已流傳數年之久，且交流道那麼多，根本不可能全面裝設，警方並呼籲散布假消息有觸法之嫌，民眾不要再以訛傳訛，引起恐慌。

警方並呼籲，民眾開車進出國道交流道時若跨越槽化區、雙白實線或插隊行駛，不但違規也相當危險，用路人應依序前進，切勿急躁，以維自身及他人的行車安全。

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