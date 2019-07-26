每逢週休帶孩子回娘家 妻剝奪親權判賠夫3萬

2019-07-26 00:11

〔記者王俊忠／台南報導〕李姓男子婚後與蔡姓妻子發生離婚、保護令等多件訴訟糾紛案，李男控訴妻子從2018年9月起每逢週休2日都把1對子女帶回娘家住，娘家住址也不告訴他，使他假日無法與子女享受天倫之樂，怒告求償。台南地院法官審認雖然週一至週五，李男能與孩子相處，但互動交流時間不多，李妻所為已剝奪丈夫在週休假日對孩子行使親權的機會，判李妻須賠3萬元精神慰撫金給丈夫，還可上訴。

李男控訴說，與蔡女結婚後育有1對兒女（2018年間分別是7歲、5歲），不料，2018年9月起，蔡女於每個週五晚上就把1對子女帶到其娘家住，直到隔週的週一，妻子才帶兒女回台南市區家住及上課。

李男說，他問妻子與兒子，妻子都拒絕告知其娘家在那裡，因為妻子在每週的週休2日都把1對子女帶到娘家，只有週一下班後及到週五期間才看得到兒女，假日期間都見不到兒女，無法與孩子互動、培養親情，導致與子女感情疏離，蒙受精神上痛苦，才提告向妻子求償。

李妻反控說，丈夫婚後外遇、無心經營家庭，為逼她無條件同意離婚，一再以不實之情濫訴，這件也是丈夫所提眾多訴訟之一，丈夫有時離家徹夜不歸、放棄與子女相處機會；在另案中，丈夫曾說每天下班去載孩子放學，再一起回住家大樓，可見未侵害丈夫對子女的親權。

一審簡易庭法官查指，2018年9月起，蔡女未經丈夫同意，片面決定於週休假日把子女帶到娘家住，時間長達8個月，也不願把娘家住址告知丈夫，使得真正能培養親子情感、享受天倫的假日，李男根本見不到子女及互動交流；週一至週五，李男要上班，子女要上學、做功課，能互動交流的時間有限、不多，蔡女於每週週休把子女帶離住家、剝奪李男行使親權的機會，侵害丈夫基於親子關係的身分法益，情節可謂重大，考量雙方教育、社經地位等條件判蔡女須賠償3萬元給丈夫。

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