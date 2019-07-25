迷糊會計78萬留車上 好心運將送警局招領

2019-07-25 22:35

〔記者劉慶侯／台北報導〕62歲劉姓女會計，自銀行領取公司鉅款後，小心翼翼的裝入黑色塑膠袋，以避人耳目，結果卻遺落在車上。幸好，王姓司機事後發現，主動送往北市中正一分局忠孝西派出所招領，才讓劉女驚慌不定的心情平穩下來。

家住新北市新店的劉女，昨中午提領約78萬元的員工薪資搭計程車，準備返回公司。其間，她還故意以黑色環保袋包裝，但卻在下車時忘了將鉅款拿下車。丟失鉅款的她，心急如焚的跑去警察廣播電台幫忙協請找小黃司機。

同日傍晚，60歲王姓計程車司機，則是神色慌張帶著一包東西跑進中正第一分局忠孝西路派出所，表示他在後座發現一只環保袋，內有大筆現金，但是他當天營業載客多筆，他也不知是何人、何時不慎遺落。

警員康健楠不敢大意，初步清查發現環保袋內裝有數十包薪資袋，分別裝有數千到數萬元不等的金額，於是受理先安撫王男緊張情緒，並仔細清點袋中款項金額，作成受理紀錄。

康員隨後逐一清查王姓司機當天搭載的所有乘客上、下車點位置，依區域分別聯繫當地轄區派出所查詢有無受理鉅額款項丟失案件，經查詢十餘間派出所均未果，最後致電詢問警察廣播電台，終於順利聯繫到丟失鉅款的劉女。

康員通知劉女到派出所確認失物，劉女失而復得萬分欣喜，王男也表示能體會她掉錢的心情，並在得知對方同為新店人後，為避免劉女身帶鉅款發生危險，還自告奮勇護送其返家，讓劉女十分感謝。

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