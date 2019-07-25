婦人狠心剪斷前夫禍根 疑因家暴、外遇積怨爆發

2019-07-25 22:48

［記者黃美珠／竹縣報導］真的最毒婦人心嗎？新竹縣今天驚爆駭人聽聞的前妻閹割前夫案，經有關單位的初步追查，全案背後疑似是1名再婚女子自認遇人不淑後的家暴悲劇！

新竹縣24日晚間8點爆發1件駭人聽聞的去勢案！56歲、被指控長期在外拈花惹草又對枕邊人家暴的陳姓男子，疑似遭甫離婚2天才剛成為前妻的58歲黎姓婦人「色誘」後去勢。

黎婦趁著2人做愛之際，抽出暗藏的利剪，一刀剪掉陳男的禍根及子孫袋，且整副扔進馬桶去沖掉。

陳男一時反應不過來，直到黎婦再取鹽酸要潑他，才緊急逃入廁所報警求救。黎婦事後也輕生，所幸雙雙送醫均沒有生命危險，警方仍在等待雙方平復才下手製作筆錄，以查明確實的犯案動機和過程，但初步仍將全案依殺人未遂罪嫌偵辦，也開始展開周邊旁證的調查與分析。

根據縣府相關單位的調查發現，陳男和黎婦各自都是梅開二度，2人前段婚姻各有子女，也都沒跟他們住在一起。

2人認識多年後才結婚，但沒想到黎婦後來卻指控陳男好吃懶做，天天只顧喝酒、賭博，靠她上班、兼差當清潔婦養家，陳男卻還背著她在外勾搭別的女人。

從黎婦的臉書上發現，她過去的貼文都還算一般，今年6月中下旬過後，所有分享轉貼的都是哀嘆、怨懟、或是心寒的棄婦心情，偶爾她也給自己加油打氣，提醒要善待自己，處處透露她對這段婚姻的無助和痛苦。

新竹縣警方在今年7月受理當時仍是夫妻的2人互毆案，衝突的原因就是黎婦認為陳男跟某個女牌咖有染，雙方從口角到全武行，也首次互相指控家暴，聲請家暴令。

事發住所周邊的鄰居們今天聽說陳男整個「禍根」被枕邊人剪斷、沖掉，異口同聲都說「好恐怖」！

但跟他們熟悉的鄰居又忍不住替黎婦打抱不平，強調黎婦個性算不錯，平時參加一些地方性的社團活動外，很顧家，都是她在賺錢養家，除了上班還去兼差做打掃，反倒是陳男天天買醉、賭博。

有關單位調查了解發現，22日這對怨偶才正式仳離，但兩人仍住在一起。事發前2晚有多次激烈爭吵，黎婦甚至大聲喝斥要陳男「滾」，鄰居們都有聽到，只是萬萬沒想到事情會演變到這麼嚴重。

黎婦疑似因為這段婚姻走到盡頭而心灰意冷，事發當晚以做愛為藉口，趁陳男與其歡好之際，突然抽出暗藏在床墊下的剪刀，心一橫就把陳男的命根子及子孫袋都剪掉，然後整副拿去沖馬桶，還企圖對陳男潑灑鹽酸！

陳男驚嚇之餘逃入浴室報警求救，黎女則輕生，因此當警、消迅速趕抵忙著把他們分頭送醫， 所幸都沒有生命危險，但截至記者發稿為止，仍都住院觀察無法製作筆錄。警方根據醫院的診斷發現陳男的生殖器只剩下1、2公分，已經無法生育。

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