被疑車手拒檢 被控妨害公務獲判無罪

2019-07-25 15:38

［記者鄭淑婷／桃園報導］陳姓男子去年4月27日深夜11點多，到桃園市桃園區某超商時，被桃園警分局巡邏員警以「形跡可疑」為由，查驗身分後要求打開背包盤查，陳男拒絕準備離去時，碰撞到林姓警員造成他跌倒，陳男因此被依妨害公物罪嫌送辦並被起訴，不過，桃園地院法官認為，員警所謂的「形跡可疑」，只是因陳男是「年輕人、背包包、獨站超商」，與車手有類似的特徵，且碰倒員警是因離開時不慎碰到而非故意，不構成妨害公務要件，審結判陳男無罪。

陳男出庭為自己辯解說：「我根本沒有妨害公務的犯行！」他站在超商門口時，突然有員警上前要求盤查身分，他提供身分證號供查驗後，員警進一步要求檢視背包內的物品，他認為警察不能隨便檢查包包，想離開時不慎碰撞到林員，並不是故意推撞，怎知隨即被壓制並查看包包內物品。

林員則說，當天正在執行巡邏勤務，該超商位於桃園、八德區交界，可能有詐騙車手現身提款，因此前往盤查、防堵詐騙，正好看到陳男站在超商門口，由於現在車手多是年輕人並且會背包包，陳男樣貌符合這些特徵，才會要求盤查身分及包包。

法官認為，員警盤查陳男的理由，僅有「年輕人、背包包、獨站超商」幾個特徵，難認構成「警察職權行使法」第6條第1項第1款「合理懷疑其有犯罪之嫌疑或有犯罪之虞者」的要件，且當時陳男已提供身分證號查驗無前科，員警持續要求檢視包包，難認是「依法執行職務」。

另勘驗現場密錄器，陳男拒絕受檢、轉身欲離去，被一名員警拉住，因此他轉身時用力掙脫，與阻擋他離開的林員發生碰撞，陳男也沒有故意推撞的行為。

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