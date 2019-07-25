戳破「伊拉克軍官」騙局 婦人落淚失望的卻是...

2019-07-25 14:50

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市仁武分局大社分駐所所長蔡懷仁等人24日巡簽郵局，意外聽到行員對1名婦人說「這要匯到外國」，主動趨前關切，戳破「伊拉克軍官」詐騙老梗，保住劉婦5千元美金，劉婦眼眶泛紅，難過的不是之前被詐騙金錢石沉大海，而是「異國戀情」告終。

蔡懷仁24日上午10時率同員警陳昶谷、李哲政、實習生黃偉育巡邏，進入大社區郵局巡簽時，聽到行員對51歲劉婦說「這要匯到外國」，蔡直覺有異，立即指示員警趨前關切，行員主動告知警方劉婦要匯款5千美金（台幣約15萬元）到國外帳戶。

劉婦向警方說，她要匯款給「伊拉克」軍官友人，警方立即阻止匯款並將她帶回大社分駐所了解緣由。

劉婦向警方表示，半年前在臉書上收到暱稱Robin Wilson的邀請訊息，該名男子臉書內均為穿著軍服的照片，且自稱為「伊拉克軍官」，兩人相談甚歡，每日向劉女噓寒問暖。近日Wilson以投資加密貨幣為由，要求劉婦匯款美金1千元，且還告知投資獲利進度，食髓知味又要求加碼5千美金，劉婦因現金不夠，至郵局申請保險借款。

劉婦一開始不相信 Wilson是騙子，當警方告知「伊拉克軍官」不會用英文及中國簡體字跟她對話，且秀出相關新聞訊息，劉婦才恍然大悟，留下不捨「異國戀情」結束的眼淚。

仁武分局分局長梁東山呼籲，如接到可疑電話應先撥打165反詐騙專線或到派出所求證，落實「一聽！二掛！三查證！」。

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