工業用冰醋酸泡製黑心烏蔘 高院更一審判淦成負責人1年徒刑

2019-07-25 14:56

〔記者楊國文／台北報導〕新北市販售海鮮的淦成企業負人朱德海，被控以稀釋的工業用冰醋酸浸泡低價海參，混充成高級的「黑玉參」，對外販售牟利。一審依食品衛生法判朱一年徒刑、處罰金100萬元，但高等法院認為「毒性極低」，逆轉改判無罪，經最高法院撤銷發回更審，高院更一審認為此案冰醋酸是工業用的強酸，為腐蝕性物質，即使稀釋，也有「危害人體侓康之虞」，不得使用在食品中，違法明確，今駁回上訴，判朱1年徒刑、處淦成企業罰金100萬元，仍可上訴。

檢方起訴指出，70歲的朱德海經營的淦成企業以進出口海參等販賣業務，他為了為降低海參加工之成本，並使海參去灰呈烏黑色後賣相較佳，從2014年4月起，將工業用冰醋酸加水稀釋後，把海參放入浸泡，以溶解附著於海參上的白灰，再置入鍼粉調成的鹼水內清洗，經酸鹼中和後，用自來水清洗2天，加工烘乾製成海參成品，出口至香港牟利，被檢方依食品安全健康法、詐欺等罪起訴。

新北地院審理後，認定朱男違反食品安全衛生管理法第49條第2項，判刑1年，並處淦成企業罰金100萬元。不過，高等法院審理時，送請鑑定結果，認定朱男的烏蔘「毒性極低，無毒害人體或危害人體之虞」，逆轉改判朱男與公司均無罪。檢方不服，上訴最高法院。

最高法院審理認為冰醋酸屬工業用之強酸（醋酸99％），為腐蝕性物質，極具危險性，既然是工業用，就不可用於食品，自無列入「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」資格，即使經過「稀釋」，也只是降低物質濃度，並未改變本質，故食品業者縱以「稀釋」方式，仍不得作為食品、食品添加物、食品洗潔劑（含加工助劑）等物質，因此將全案發回更審。

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