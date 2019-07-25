性侵10歲表妹 色狼表哥重判7年半

2019-07-25 13:37

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名10歲小女童去年暑假到鳳山外婆家探望老人家，卻不幸慘遭獸性大發的表哥性侵奪走童貞，小女生事後返家泣訴，母親報警處理。高雄地院近日將這名渣男表哥依涉犯對未滿14歲女子強制性交罪，重判7年6月。可上訴。

判決指出，高職畢業的成年男子阿文（化名），與外婆同住，去年7月間在鳳山區外婆家，發現年僅10歲、讀國小的小表妹前往探視外婆，獨自待在2樓房內，竟色心大起，侵入房內強脫小表妹的內褲性侵得逞。

之後阿文還繼續逞獸慾，抱住表妹，並以手指強行插入小女生私處，被害女童不斷反抗才掙脫。涉案表哥才作罷。當天傍晚被害女童返家，晚餐時突然哭泣，母親一問才知遭到表哥獸行染指，於是報警處理。

檢方將涉案男子起訴並求助重刑。法院審理，涉案男子坦承性侵10歲表妹，法官認為他與被害人是親戚，卻為逞一己私慾性侵表妹，造成被害人身心受創，且犯後遲未與被害人和解補償，犯後態度不佳，依涉犯對未滿14歲女子強制性交罪，重判7年6月。全案可上訴。

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