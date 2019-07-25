臉書散佈「蔡英文送海地45億」假訊息 警送辦3人

2019-07-25 13:26

〔記者邱俊福／台北報導〕總統蔡英文出訪加勒比海友邦期間，網路流傳「蔡英文到海地才4小時，就送了45億，高雄要滅登革熱5000萬才給2000多萬！」不實訊息，刑事局偵九大隊第一隊經多日追查，將臉書最早貼文的朱姓金融退休人員，以及另黃姓、潘姓2轉貼在臉書的男子在前天與昨天陸續通知到案後，將相關卷證函請新北市警局及彰化縣警局依社會秩序維護法移送法院簡易庭裁處。

據悉，朱等3人到案時，表達也是看到網路、LINE上面的相關訊息，認為是事實，才轉貼，並沒有惡意。目前警方將持續深入追查朱某的網路訊息來源，追查製作假訊息的源頭。

警方表示，該假訊息散佈後，本月17日總統蔡英文在友邦聖露西亞受訪時澄清說明，海地是貸款，且是商業性質較重的貸款，高雄5000萬元就是5000萬元，沒有5000萬元變2000萬元的事，這些假消息是有人刻意操弄，隨即展開追查。

經警方分析臉書張貼不實訊息之先後時序，發現朱某臉書貼文時間為7月15日17:31，為所發現網路公開資訊中最早貼文，且分享數超過8百次以上，在網路上廣為流傳。另外，黃某及潘某也分別於7月16日10時及18時張貼相同內容的假訊息，經研判朱、黃及潘等3人涉嫌重大，分別於前天、昨天通知到案說明。

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