射後不理？ 13歲少女的逆襲 劈腿男慘了…

2019-07-25 11:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市22歲鄭姓男子透過交友軟體，認識年僅13歲的國中女學生小芳（化名），首次約會時就把小芳載到苗栗縣一家汽車旅館內發生性關係，之後始亂終棄、斷絕聯絡，小芳查到鄭男的臉書，詫異發現他已有女友，「對我只是玩玩」，氣得展開國中女學生的逆襲，透過學校教師報警，鄭男想花錢和解，小芳及母親都拒絕，法院依與未滿14歲少女性交罪判刑3年，讓他蹲苦窯反省。

判決書指出，22歲的鄭男在2017年6月間，透過手機交友軟體BeeTalk，認識年僅13歲的國一女學生小芳，1個月後，同年7月間首度約會，鄭男開車把小芳載到苗栗縣一家摩鐵發生性關係，雙方於路途中，小芳詢問鄭男是否有女友，鄭男謊稱沒有，事後小芳試圖再聯繫鄭男，鄭男卻不理會。

小芳找不到鄭男，上網搜尋並找到鄭男的臉書，詫異發現他已有女友，氣得轉告學校教師，由教師轉報警方偵辦，檢警偵訊小芳時，她控訴說，「後來他就不回我，我就去臉書查看看他的狀況，才知道他有女友，對我只是玩玩」，小芳還強調，「發生性行為那天在車上時，我有問他有無女友，他跟我說沒有」；苗栗地院審理時，鄭男承認他知道小芳年僅13歲，一審依與未滿14歲少女性交罪判刑3年。

鄭男上訴二審，宣稱自己年僅22歲，已經認罪，有意賠償小芳及其母親和解，但對方卻拒絕，聲明法院援用刑法第59條「犯罪情狀顯可憫恕」減刑，台中高分院卻認為，鄭男與身心尚未成熟的小芳發生性關係，純粹是要滿足自己性慾而犯案，發生關係後就拋棄小芳，這豈有值得憫恕之處？駁回鄭男上訴，維持3年徒刑，可上訴三審。

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