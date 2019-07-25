5艘充氣獨木舟漂流外海 6大3小驚魂3小時獲救

2019-07-25 11:21

〔記者洪定宏／高雄報導〕6名成人與3名小孩從屏東東港划5艘充氣獨木舟，前往小琉球途中，突然吹起強勁西南風，海流將他們引往外海，眼見離海岸愈來愈遠，且逐漸沒有體力划船，嚇得趕緊報案；高雄海巡隊獲報，將他們救起，所幸無人受傷。

高雄海巡隊表示，昨（24日）下午3點47分接獲第七巡防區指揮部轉報，指小琉球中澳沙灘外2浬至3浬處，有5艘充氣式獨木舟，因強勁西南風與逆流緣故，一直無法靠岸，且持續流向外海，現場共有9人（6大3小）待救，調派巡防艇救援。

巡防艇約於下午4點20分，抵達小琉球中澳沙灘外海域2.2浬處，發現獨木舟5艘9人漂流，陸續將人船接駁至巡防艇，並於下午4點50分，將他們送抵小琉球大福安檢所。

原來這群遊客於24日上午約10點半，從屏東縣東港鎮海公園出海，預計下午1點半抵達小琉球中澳沙灘上岸，並夜宿小琉球。

不料遭遇到強勁海流，導致體力不支而求援，從預定抵達時間到獲救，總共漂流約3個小時，所幸無人受傷。

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