獄政弊案辯結 王令麟：辦過我的檢察官都官運亨通

2019-07-24 20:58

〔記者張文川／台北報導〕2014年11月台北監獄爆發號稱史上最大獄政貪瀆弊案，台北地檢署依行、收賄等罪嫌，起訴時任北監副典獄長蘇清俊、東森媒體集團總裁王令麟等23人，台北地院經4年多審理，今天辯論終結，定10月9日下午宣判；王令麟在答辯時痛批檢察官草率濫行起訴，使法官必須耗費更多時間來查證起訴事實，「沒有暴龍檢察官，就沒有恐龍法官」，從台開案、力霸案到現在的獄政案，20年來起訴過他的檢察官都官運亨通，「只因我叫王令麟」，但判決結果大多數都無罪定讞。

北檢2015年1月起訴指出，王令麟在北監服刑時，涉利用旗下台灣通訊傳播產業協進會，在北監開辦「多媒體電腦創作班」，協助北監拍微電影推廣矯正教化成果，與北監高層打好關係，再透過親信秘書胡曉菁行賄蘇清俊與監所主管、管理員等人，讓他得在獄中享受特權禮遇。

北檢起訴認為王令麟指示胡曉菁以干貝、茶葉禮盒、SKII禮盒、牛排、溫泉酒店住宿券等對價，行賄蘇清俊等獄官，換取在獄中批閱公司公文、訂6份報紙、特見次數多、協助胞弟王令僑換舍房、有專屬剃頭刀、辦公桌、管理員傳遞公司文件等特權，依貪污治罪條例起訴王令麟等23人。

王令麟今辯論時說他等這一天等了4年多，認為檢察官起訴他的10大犯罪行為都不是事實，依18位到庭證人證詞都指向他沒違法、沒享受特權，檢方不了解監所法令，憑猜測就草率起訴。

王令麟說，訂報紙是依規定申請，電動剃頭刀是因他頭皮長廯，考量衛生才依規定申請，也非專用，調動教區是獄方要借重他協拍微電影，批公文則是利用休息自由活動的時間；特見則是被動會見，前司法院副院長城仲模、前警政署長侯友宜都曾主動到北監看他；管理員幫他傳遞的公司文件，須通過檢查才進得來，並非違禁品或犯罪文件，他也是被動接收。

檢方認為行賄的對價是5片牛肉片、一組SKII，王令麟說「這應是史上最好笑的行賄案」，獄中兄弟收到的菜大多是分享食用，牛肉也是大家一起吃，吃人一口、還人一斗是人情義理，辦公桌也是教區共用；SKII是因管理員的太太因缺貨而收不到貨，他只是幫忙聯絡催貨。

王令麟說，他從台開案、力霸東森案、直到獄政案，司法訴訟長達20年，出庭500次他從未逃避，檢方辦他時莫不敲鑼打鼓、抄家式羅織罪狀，辦過他的檢察官無不官運亨通，但經法院審理後都證明，事實與檢方指控有極大落差。

王令麟說，獄政案一審就審4年，換了5位審判長、3位受命法官、5位蒞庭公訴檢察官，也由於檢察官輕率起訴、資料不全，造成法院須費心審理，花費更長的時間查證，浪費司法資源，「沒有暴龍檢察官，就不會有恐龍法官」，他20年來如同被放入「絞肉機」般的煎熬，身心俱疲、從青絲到白髮，「只因我叫王令麟」。

王令麟說，力霸東森案檢察官起訴他17罪、具體求刑28年，結果只有部分偽造文書、違反商會法判刑3年10月定讞，其他11件都是無罪定讞，他和兄弟姊姐以代父贖罪的心情入監服刑，也全力與債權銀行協商，使上千名力霸員工領到退休金。

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