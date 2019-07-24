調查局查私菸辦倒國安局長 法務部長：依法處理不是「小弟辦大哥」

2019-07-24 20:01

〔記者吳政峰／台北報導〕國安局永和警衛室少校吳宗憲涉利用總統蔡英文出訪通關禮遇機會，夾帶9800條私菸入境，22日被調查局查獲，台北地檢署依貪污罪聲押獲准，國安局長彭勝竹為此下台負起政治責任，外界形容為「小弟辦大哥」，法務部長蔡清祥聽聞後認為，本案只有「依法處理」，沒有小弟辦大哥之說。

蔡清祥24日出席最高檢的政策宣示記者會，會中被問到，國安局是統合國家情報的最高機構，負責情蒐的調查局依體制須向國安局會報，如今竟然辦倒了一位國安局長，是否有小弟辦大哥的狀況？

蔡清祥回應，每個公務機關都有自己的法定職權，調查局是負責犯罪偵查的機關，只要有犯罪，均得依法處理，不論對象是誰，本案中，調查局按照程序辦案，沒有小弟辦大哥的問題。

被問到本案發生在桃園，為何不是桃園地檢署偵辦，而是北檢？蔡清祥表示，檢察機關是依照刑事訴訟法規定釐清有無管轄權，本案負責偵緝的調查人員報請哪一檢察機關指揮偵辦，為該管機關的職權，法務部尊重檢察機關對於個案的判斷與處理。

至於私菸案是否會擴大偵辦或對華航採取證據保全處分？蔡清祥強調，法務部只負責行政業務，不會干預偵查內容，這部分須由第一線的檢調單位依法處理，法務部必須尊重。

蔡清祥指出，9800條私菸因有保存期限的問題，若承辦檢察官認為查扣過久有降低價值的疑慮，在符合刑事訴訟法相關規定下，可及早拍賣。

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