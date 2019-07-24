高雄修冷氣工人想發大財 買槍搶劫下場超慘…

2019-07-24 17:15

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄莊姓冷氣維修工，今年1月底花2萬元買來一把改造手槍、5發子彈，異想天開以為「槍到手、就可發大財！」連續偷機車當犯案交通工具，持槍強盜婦人和檳榔西施財物得手2萬多元，還闖入民宅偷神明銀牌，出道犯案，不到5天就被捕，發財夢碎。

高雄地院一審依涉犯強盜、槍砲、侵入住宅竊盜等罪將莊男重判12年4月，併科罰金6萬元。可上訴。

判決指出，從事冷氣維修的莊姓男子今年1月底在苓雅區三多四路與自強三路口，向綽號「大餅」的男子，以2萬元購買一把改造手槍、5發子彈，接取竊取顏楊姓女子的機車代步當犯案交通工具。

1月31日當天傍晚，莊男見前鎮區陳姓婦人在門外坐著休息，持槍恫稱：「不要動，不然會有事發生」，要求陳姓婦人交出身上財物，陳婦見有民眾騎車經過，大聲求救，莊男匆忙騎車逃逸，搶劫未遂。

翌日晚間10點13分左右，莊男再持槍騎乘竊來機車於林園區一處檳榔攤前，恫嚇黎姓檳榔西施，「抽屜 打開」，接著強行打開檳榔攤抽屜，搶走2萬0300元逃逸。

之後莊男又連續犯下侵入住宅竊取神民銀牌案、偷竊機車案，2月3日12點左右遭警方逮捕，循線查出他共犯下3起機車竊案、2件侵入住宅竊案，1件強盜未遂、1件強盜得逞與非法持有槍械等案。

高雄地院一審將他合併重判犯強盜、槍砲、侵入住宅竊盜等罪將莊男重判12年4月，併科罰金6萬元。可上訴。

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