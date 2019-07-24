輪暴少女丟包摩鐵3嫌被釋回 法院重新審理裁定羈押禁見

2019-07-24 17:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕台南市17歲高職女學生小珍（化名），本月14日參加毒趴後半裸陳屍飯店，宛如土豪哥毒趴女模命案翻版，涉案6人中，3名涉案情節重大的男子，承認對小珍流輪性交（俗稱輪姦），不料，檢方聲請羈押，台中地院卻以證據不足，裁定3人請回，檢方提出抗告，台中高分院發回台中地院重新裁定，台中地院今天上午召開羈押的審理庭，歷經5個小時庭訊，裁定3人全部羈押，且不但只有羈押，還要「禁見」防止串供。

就讀高職的小珍下海當傳播妹，本月13日加入6名男人參與的毒品性愛趴，昏迷後於14日凌晨被6人移到中市豐原區一家飯店505號房，飯店人員於傍晚5時許，驚見小芳陳屍床上，此案疑點重重，飯店已被人清理過，警方馳抵時，小芳大體已僵硬出現屍斑。

檢警15日傳喚6男，2人涉案較輕而請回，另外4人中，何姓、莊姓、吳姓男子3人，坦承陸續與小珍性交，檢方裁定在旁掌鏡攝影的賴姓男子，以3萬元交保，何、莊、吳等3男，依遺棄致死等罪嫌聲請羈押，台中地院卻認為，遺棄致死雖是重罪，但小珍當時是否為「無自救力」？3人是否有遺棄的犯意？檢察官沒有進一步說明，因此裁定3人釋回。

檢察官抗告後，台中高分院昨天認為，3人對昏迷的小芳，具有扶助義務，卻陸續離開飯店，無人通知小芳家屬，也不告知櫃台人員，任由小芳獨留房內，豈無遺棄的犯意？另外，3人對案情描述也都不同，3人也不排除有湮滅證據或勾串共犯證人之虞，台中地院卻都未注意上述狀況，據此撤銷台中地院對3人釋回的裁定，發回台中地院重新裁定。

台中地院今天上午傳喚3人，重新召開羈押的審理庭，歷經5小時，今天下午2時許裁定3人羈押，台中地檢署強調，將儘速釐清案情，還有提供給小珍吸食的毒品來源。

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