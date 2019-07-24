超跑達人公司投資黃金失利 涉勾結黑幫吸金詐欺上億元

2019-07-24 15:41

〔記者邱俊福／台北報導〕北塔車業鄧姓負責人，原本經營超跑買賣、保養、維修事業，在業界頗具知名，還有「超跑達人」封號，去年間因投資黃金失利，資金出現問題後，以誆稱超跑轉手交易以及黃金空運貿易等投資標的，向他人吸金詐騙，藉此解決公司財務危機，只要有被害人出面索討，便由有竹聯幫玄武堂堂主背景的道姓公司股東出面恫嚇，刑事局偵四大隊第三隊日前將道、鄧與公司2員工，共4人查緝到案，初估吸金詐欺達上億元。

警方調查，北塔車業在北市內湖區成立後，鄧男積極擴展超跑事業，也常舉辦車聚，致公司經營有成，公司內常停有10多部超跑，不過去年間鄧男投資黃金，虧損上億元後，公司經營出現問題，隨後便向他人吸金詐騙，目前有10名被害人受害，而該公司也已經倒閉。

鄧男到案後，表達因必須給予股東分紅，才會出此下策。道男則喊冤，表示沒有參與行騙，自己也是投資該公司的被害人，而出面要求被害人不要上門討債，只是好心幫忙。

警方表示，鄧男對外詐騙被害人取得款項後，存入該公司帳戶，藉此解決公司財務危機，且為取信被害人，從他人所租賃的高價跑車提供被害人作為抵押品，惟為能持續詐騙其他被害人，便向原被害人假借驗車、保養、客戶看車等名義，將原作為擔保品的高價跑車騙回，或直接將已過戶予被害人的車輛，在未經被害人同意下直接私自過戶予他人，卻又未再提出等值擔保品給被害人，事後被害人發覺有異，便由道男出面以黑道背景恫嚇被害人，令被害人心生畏懼，求償無門。

警方日前陸續拘提道等4人到案，分別在住處及公司查扣現金22萬3千元，以及金融卡、借據、本票、手機等贓證物，訊後依組織、詐欺、恐嚇等罪嫌，移送檢方偵辦。

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