夫妻不合、交公司「某大姐」 科技男辯「就是為了要離婚」

2019-07-24 15:12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣某科技公司已婚的謝姓男子，在公司內與大他6歲的同事阮姓女子出雙入對，宛如情侶，更帶回家給長輩認識，被妻子懷疑2人有染；謝妻怒告丈夫、阮女涉嫌妨害婚姻，並附帶民事侵權行為損害賠償。謝男辯稱，他是「為了與妻子離婚」，才以此行為氣妻子，否認與阮女發生性關係，檢察官採信，裁定妨害婚姻不起訴；但法官認謝男、阮女2人確有婚外情，造成謝妻痛苦，判共賠15萬元。

謝男與妻子結婚7年，但雙方因感情不睦，謝男離家，2人分居，從2016年底起，謝男與同班表的阮女走得很近，一起工作、一起上班，在公司幾乎都是出雙入對，同事們在背後，都認為2人在交往，且謝男也曾帶阮女回家見長輩。

謝妻得知後，氣憤不已，向丈夫提出離婚要求，並在電話中質問，謝男也對妻子說「我是離開家才跟她發生關係」，並表示「她不斷關心我，說真的久了， 久了我也會攻佔，我也會被咬下來啦。」謝妻據此，怒告丈夫、阮女涉嫌妨害婚姻，並附帶民事侵權行為損害賠償。

謝男辯稱，他因與妻子感情不睦，想與妻子離婚，妻子不肯，所以才以此行為來氣妻子，盼能離婚成功。

經檢方調查，謝妻僅有2人電話記錄為證，並無實質證據證明謝男與阮女有發生性關係，認謝男、阮女所涉妨害婚姻的罪嫌不足，不起訴。

不過，民事部分，法官根據謝妻提供的通話內容記錄，認為夫妻倆當時針對婚外情通話，且謝男除自承確有與阮女有在婚外交往及性行為，也為此事頻向妻子道歉，且謝妻於2人通話之初，即開宗明義表示欲和謝男簽字離婚，謝男並無須偽稱有與阮女發生性關係或不當交往乙情，來「促使」謝妻允諾與其離婚，是謝男所辯， 顯為臨訟之詞，不足採信。

法官認為，謝男、阮女2人確有婚外情，造成謝妻痛苦，考量危害程度、雙方收入等條件，判謝男、阮女共同賠償謝妻15萬元。

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